L'annuncio del sindaco di Loreto Moreno Pieroni e è arrivato nell'ambito della conferenza stampa dedicata al bilancio, un bilancio incentrato su politiche sociale e famiglie con la promessa da parte dell'amministrazione comunale di non aumentare le tasse alle famiglie, un bilancio che vede ovviamente il turismo come elemento fondamentale

In occasione del prossimo Giubileo 2025 in cui la città laureana vuole giocare un ruolo da protagonista, diventando la locomotiva delle Marche, spiega il primo cittadino ma per quello serve, l'aiuto da parte della regione, con finanziamenti per strade e infrastrutture.