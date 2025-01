CASTELFIDARDO – Paura nel pomeriggio di oggi a Castelfidardo, dove un ultraleggero con a bordo due persone è precipitato in un campo durante un atterraggio d’emergenza. A bordo dell’aereo viaggiavano due uomini, il pilota e un suo amico. Per loro tanta paura ma fortunatamente sono ferite lievi. Sul posto presenti il 118 e i carabinieri di Osimo.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il velivolo era partito dalla vicina scuola di volo di Loreto. Per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe spento all’improvviso il motore, costringendo il pilota ad effettuare un atterraggio d’emergenza in un campo in via Che Guevara a Castelfidardo. Al momento dell’impatto con il terreno, il velivolo è finito con le ruoto in un fosso scavato nel terreno, ribaltandosi.