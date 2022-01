MONTECASSIANO – Poteva essere un’altra tragedia, come quella di ieri a Macerata in cui hanno perso la vita i fratelli Cameli. Questa volta, fortunatamente, è andata bene.

Un uomo e sua madre anziana stavano cucinando nel loro appartamento in via Zaccagnini a Montecassiano. Per cause ancora in fase di accertamento, un rogo si è originato in cucina. La prontezza di spirito dell’uomo, che è si è allontanato subito dall’appartamento portando via la madre e allertando i soccorsi, ha evitato il peggio.

I Vigili del fuoco subito intervenuti hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento, monitorando le temperature con la termocamera. Presente il 118 che ha visitato sul posto due persone presenti nell’abitazione per escludere una eventuale intossicazione da fumo.