Marche sempre più vicina alla zona arancione. Continua la crescita esponenziale dei contagi, 2079 nelle ultime 24 ore, che portano l'incidenza a sfondare il muro di 600 su 100mila abitanti. L'indidenza arriva infatti a 600, 17, ieri era ferama a 551,61. Nel capoluogo di regione, Ancona, il maggior numero di casi in un giorno, 503; seguono le province di Fermo (412), Ascoli Piceno (230), Macerata (225), Pesaro Urbino (135); 114 sono invece i positivi provenienti da fuori regione.

Tra i positivi generali il 63% risulta vaccinato, il 37% non vaccinato; ma l'incidenza su 100mila abitanti è di 32,64 tra i vaccinati mentre quella sui non vaccinati è addirittura di 148,64. Non vaccinati che continuano a riempire le intensive, 75% l'occupazione dei non vaccinati, le terapie intensive della nostra regione. Qui i numeri, che nei giorni scorsi sembravano tenere, sono invece in peggioramento. Al momento sono 47 i pazienti che lottano per la vita in intensiva, + 5 rispetto a ieri con un tasso di occupazione dei 18,65%, pericolosamente vicino al limite del 20% stabilito dal decreto per l'entrata in zona arancione. Meglio va invece in area medica, dove il tasso di occupazione si ferma al 22,7%. Anche oggi altri morti, 5, due uomini e tre donne, di cui 4 con patalogie pregresse.